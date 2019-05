Manchester City vence a Taça e coloca Wolverhampton na Liga Europa

O Manchester City venceu, este sábado, o Watford, por 6-0, na final da Taça de Inglaterra, em Wembley, e conquistou um triplete inédito na história do futebol inglês. Os "citizens" juntam a FA Cup à Premier League e à Taça da Liga inglesa, conquistada em fevereiro, contra o Chelsea.

A equipa de Pep Guardiola já vencia ao intervalo, por 2-0, com golos de David Silva e Raheem Sterling. A goleada ganhou forma na segunda parte, com golos de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, e mais dois golos de Sterling, que apontou um "hat-trick".

O português Bernardo Silva foi titular na partida e apontou a assistência para o quinto golo dos "citizens".

Wolverhampton na Liga Europa



Os Wolves, com sete portugueses no plantel e com Nuno Espírito Santo como treinador, garantiram presença na próxima edição da Liga Europa, face ao resultado da final da Taça.

Se o Watford vencesse o troféu, garantia presença na prova europeia, mas, com a derrota, a qualificação passa para o sétimo classificado da Premier League, Wolverhampton, que vai disputar as pré-eliminatórias da prova.