Feirense vence pela primeira vez desde agosto

O Feirense recebeu e venceu, este domingo, o Desportivo das Aves, por 2-1, e colocou um ponto final na mais longa série de sempre do futebol português de jogos sem vencer.

A equipa fogaceira não vencia no campeonato desde a segunda jornada, em agosto, quando bateu o Vitória de Guimarães, por 2-1, no Estádio D. Afonso Henriques. No total, foram 31 jogos consecutivos sem conseguir provar o sabor da vitória, novo recorde absoluto no futebol português.

O Feirense entrou a perder na partida, com um golo de Jorge Fellipe, aos 31 minutos de jogo. Na segunda parte, a equipa já despromovida virou o resultado, com golos da dupla de avançados, Edinho e João Silva.

O Desportivo das Aves termina a temporada em 14º lugar, com 36 pontos, enquanto que o Feirense teve uma temporada para esquecer, em último lugar da tabela, com 20 pontos.