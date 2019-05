Benfica vence Taça de Portugal feminina

O Benfica venceu, este sábado, a Taça de Portugal feminina, com uma vitória, por 4-0, sobre o Valadares Gaia, no Estádio Nacional, no Jamor.

Após uma primeira parte sem golos, a torneira abriu-se na etapa complementar, por intermédio de uma grande penalidade. Aos 54 minutos, Darlene sofreu falta na área do Valadares e, na conversão, deu a vantagem ao Benfica. ao minuto 67, o momento da tarde: na conversão de um livre direto, Yasmim fez o segundo golo encarnado.

Aos 71 minutos, Yasmim cruzou para Ana Vitória acabar com a discussão no resultado. Ainda antes dos 90 minutos, aos 86, Evy Pereyra cobrou nova grande penalidade, para fazer o quarto golo do Benfica.

Benfica sucede ao Sporting, na lista de vencedores da Taça de Portugal.