Braga-Benfica dos "bês" termina com vitória minhota e três expulsões

O Braga B recebeu e venceu, este sábado, o Benfica B, por 5-1, num jogo com três expulsões.

No Estadio 1º de Maio, em Braga, o Benfica arrancou o jogo com uma expulsão aos quatro minutos, de Kalaica. Apesar da expulsão, as águias adiantaram-se no marcador, com golo de Bernardo Martins.

O Braga, já despromovido, virou o resultado antes do intervalo, por Yvan Noupa e Elias. Crespo, Kiki e Noupa apontaram mais três golos no segundo tempo.

Zec, do Benfica, foi expulso aos 59 minutos, e Elias, que apontou o segundo golo do Braga B, também recebeu ordem de expulsão, na segunda parte, aos 73 minutos.

Em Guimarães, Vitória B e FC Porto B também encerraram a temporada, com um empate a duas bolas. Nuninho abriu o marcador para a equipa vimaranense, aos 17 minutos. Lameiras empatou o resultado para a equipa portista, aos 64 minutos. Nuninho bisou aos 74 minutos, e a equipa de Rui Barros conseguiu o empate no último minuto, com golo de Gleison.

O Vitória de Guimarães B termina a temporada no último lugar da II Liga. Braga B termina a época em 17º lugar e também está despromovido. O Benfica B fecha a temporada com 52 pontos, ocupa o terceiro lugtar da tabela, mas pode cair até ao quinto posto, mediante resultados de Estoril e Académica. Já o FC Porto B soma 44 pontos, está em oitavo lugar, mas pode descer até ao 11º.