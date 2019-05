Centenas celebram demissão de governante da extrema-direita: "É um grande dia para a Áustria"

O clima na capital da Áustria é de grande alegria, após Heinz-Christian Strache ter renunciado ao cargo que ocupava no Governo .

Eva está no jardim junto à chancelaria austríaca com os filhos e, face às notícias, confessa que este é um dia feliz.

"Estou tão contente que Strache finalmente se tenha ido embora", diz à Renascença. "Faz-me acreditar de novo na nossa democracia. É muito importante que o vídeo tenha vindo a público. Mostra as coisas de que ele é capaz. Ele quer reestruturar os media a seu bel-prazer", acusa.

Maximilian tem apenas 13 anos, veio à manifestação com os pais e à Renascença faz questão de dizer que "este é um grande dia para a Áustria".

"Ele [vice-chanceler demissionário] não é bom para a Áustria. Estou feliz que o vídeo tenha sido publicado, porque assim agora as pessoas viram como este Governo é estúpido."

Martin, 18 anos, diz que mais relevante do que o vídeo agora divulgado são os comentários racistas e as ligações a grupos de extrema-direita que o FPÖ já demonstrou ter. Para o jovem austríaco, o vídeo "é a ponta do icebergue", embora tenha potenciado algo que "já devia ter acontecido há muito tempo".