FC Porto 2-1 Sporting

Dragão com vitória amarga

18 mai, 2019 - 16:35 • Inês Braga Sampaio

O FC Porto deu a volta ao clássico com o Sporting, mas não ao campeonato. A jogar contra 10 durante grande parte do jogo, os dragões dominaram a partida, mas viram-se em desvantagem aos 62 minutos, devido a golo de Luiz Phellype. Com golos tardios, Danilo e Herrera operaram a reviravolta, mas de nada valeu e o FC Porto cede o título de campeão ao Benfica. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.