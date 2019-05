Bayern de Munique goleia Eintracht e sagra-se campeão alemão

O Bayern de Munique sagrou-se campeão, este domingo, pela sétima vez consecutiva, ao vencer, em casa, na última jornada, o Eintracht Frankfurt, por 5-1.

À entrada para a última jornada, o Borussia Dortmund ainda tinha hipótese matemática de vencer o título que escapa desde 2010/11. Para tal, precisava de vencer, fora, o Monchengladbach, que o fez, por 2-0, e esperar pela derrota do Bayern, que não aconteceu.

Despedida goleadora

Frank Ribery e Aarjen Robben, que realizaram o seu último jogo com a camisola do Bayern e despediram-se do clube com um golo. O francês apontou o quarto golo, aos 72 minutos, e o holandês marcou o último tento, aos 78'.

Coman abriu o marcador, aos quatro minutos de jogo. Haller empatou o jogo, aos 50 minutos, mas dois golos de rajada embalaram o Bayern para a goleada: Alaba marcou aos 53 minutos, e o português Renato Sanches aumentou a vantagem aos 58'.

Cambalhota na Liga dos Campeões

O Leverkusen venceu, em Berlim, o Hertha, e aproveitou a derrota do Borussia Monchengladbach para assegurar o quarto lugar e último lugar de qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Bayern, Dortmund, RB Leipzig e Leverkusen vão representar a Alemanha na Liga dos Campeões, enquanto que Borussia Monchengladbach, Wolfsburgo e Eintracht Frankfurt estarão na Liga Europa.

Já com a despromoção assegurada à entrada para a última jornada estava o Nuremberga, Hannover e Estugarda. O Augsburgo, que perdeu por 8-1 contra o Wolfsburgo, termina a época em 15º, primeiro lugar de salvação.

Outros resultados:

Bremen 2-1 RB Leipzig

Dusseldorf 2-1 Hannover

Friburgo 5-1 Nuremberga

Hertha 1-5 Leverkusen

Mainz 3-2 Hoffenheim

Schalke 0-0 Estugarda

Wolfsburgo 8-1 Augsburgo.