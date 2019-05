Bucks vencem Raptors no segundo jogo da final da conferência este

Os Milwaukee Bucks venceram, na madrugada deste sábado, os Toronto Raptors, por 125-103, em casa, aumentando para 2-0 a vantagem na final da conferência este da NBA.

O grego Giannis Antetokounmpo voltou a ser a grande figura da partida, com 30 pontos, 17 ressaltos e cinco assistências. Ilyasova apontou 17 pontos. Do lado dos Raptors, Kawhi Leonard foi a figura, com 31 pontos, oito rssaltos e duas assistências, mas não conseguiu evitar nova derrota no pavilhão dos Bucks.

A final da conferência este viaja agora até ao Canadá, a Toronto, para os próximos dois jogos da série. Em caso de decisão num sétimo jogo, os Bucks têm vantagem de jogar essa partida em casa, por terem alcançado o melhor registo da conferência, na época regular.