Portugal com ensaio geral positivo

A seleção portuguesa de sub-20 venceu a Arábia Saudita por 3-1, em jogo de preparação para o Mundial da categoria.

Os visitantes, que também vão estar no Mundial, marcaram primeiro por Faraj Alghashayan.

Na segunda parte, a equipa das quinas deu a volta ao marcador com golos de Diogo Queirós, Francisco Trincão e Rafael Leão.

O grupo de eleitos de Hélio Sousa não está ainda completo. Ainda faltam os três jogadores do Benfica (Florentino Luís, Gedson Fernandes e Jota) e o guarda-redes do FC Porto (Diogo Costa).

Este foi o último teste de Portugal antes da partida para a Polónia.

A equipa portuguesa está no Grupo F, juntamente com as seleções de Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. O primeiro jogo será a 25 de maio contra os coreanos. Depois Argentina a 28 e África do Sul a 31.