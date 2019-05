Lesados do BES voltam a assombrar caravana do PS

Durante a manhã, Pedro Marques andou pelo centro de Viana do Castelo. Passou por várias esplanadas, cumprimentou pessoas, e entregou material de campanha – até a turistas ingleses e espanhóis que visitavam a cidade do Alto Minho.

Os lesados do BES voltaram a aparecer para protestar durante uma ação de campanha do Partido Socialista em Viana do Castelo. Os manifestantes reuniram-se junto ao restaurante onde decorria o almoço comício com a presença do primeiro-ministro e do cabeça de lista às eleições europeias. Mas, ao contrário d o que aconteceu na sexta-feira em Coimbra , não houve distúrbios.

O ritmo é o mesmo, mas a visita a Viana foi um desvio de rota. A visita à capital do Alto Minho nem sequer estava programada, mas o candidato decidiu alterar os planos e fazer uma visita ao Minho depois de uma arruada em Coimbra. “Vocês têm visto todos os dias que a nossa campanha tem sido assim. Levamos três meses de contacto com as pessoas. Naturalmente estamos confiantes”, disse Pedro Marques.

Sobre a sondagem revelada este sábado e que dá a vitória aos socialistas, Pedro Marques desvaloriza. “A única coisa que fazem as sondagens é trazer a certeza de que aquilo que senti na rua nestes três meses corresponde à ideia do que as pessoas transmitem quando são questionadas nas sondagens. A única sondagem que me preocupa é a de 26 de maio”, disse o candidato em pleno almoço em Neiva, em Viana do Castelo, numa sala com algumas centenas de pessoas.