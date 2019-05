Paulo Rangel foi a terra de socialistas atacar o PS. “António Costa faz mal ao interior”

O cabeça de lista do PSD para as eleições europeias, Paulo Rangel, devolveu este sábado críticas a António Costa, acusando o primeiro-ministro de “não fazer nada pelo interior” e de o atacar pelo facto do candidato socialista, Pedro Marques, “não aparece”.

Rangel reage assim às críticas do líder socialista, António Costa, que, na sexta-feira, acusou o "número um" europeu do PSD de nunca ter feito nada pelo interior do país nos últimos 10 anos em Bruxelas.

“António Costa é que tem descaramento. O que é que este Governo fez pelo interior? Acaba de fazer uma reprogramação em que desvia para a Área Metropolitana de Lisboa e do Porto fundos que eram da região Norte, Centro e do Alentejo. Às centenas de milhões de euros. É disso que estamos a falar”, acusou o cabeça de lista do PSD.

Falando na terceira pessoa, Paulo Rangel diz que Costa só o ataca porque é o “cabeça de lista real” do PS às europeias. “António Costa está a debater-se com Paulo Rangel porque ele sabe muito bem que ele é que é o cabeça de lista real às europeias. Porque o cabeça de lista virtual não aparece”, disse.

A caravana laranja passa este sábado por Vizela, Guimarães e Barcelos: tudo concelhos tradicionalmente socialistas. “Nós hoje estamos a fazer ações de rua em Vizela, Guimarães e em Barcelos. Tudo municípios de cor socialista. Nós saímos à rua em todo o lado. Não é como o PS, que nunca sai à rua e, quando sai, é em clima favorável”, atirou o candidato do PSD.