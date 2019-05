Concertos ecuménicos este fim de semana em Lisboa

O Coro da Capela do Trinity College de Dublin atua este fim-de-semana na Sé de Lisboa e na Igreja-Catedral de S. Paulo, numa iniciativa organizada pelo Fórum Ecuménico Jovem. Lisboa acolhe dois concertos do conceituado coro irlandês, que actua pela primeira vez em Portugal.

O primeiro é já este sábado, às 17h00, na Sé Patriarcal de Lisboa. E o segundo é amanhã, domingo, pelas 11h00, na Catedral Lusitana de S. Paulo, também em Lisboa. Trata-se de um antigo Convento dos Marianos, onde este coro “irá animar a celebração da Eucaristia da Comunidade Anglicana que se reúne aí aos domingos”, refere João Luís Fontes, do Fórum Ecuménico Jovem.

Este é um coro “que aparece no contexto de um Colégio Universitário Irlandês, que normalmente anima as próprias celebrações litúrgicas na universidade, quer na liturgia dominical, quer nas celebrações da Oração da tarde. O reportório deles é de música sacra ligada à liturgia”, explica João Luís Fontes.

Interpretam “composições em latim e inglês, desde o medieval ao contemporâneo” de autores anglicanos e católicos, até porque o próprio grupo reúne estudantes das duas tradições cristãs, o que “constitui um belo testemunho ecuménico”.

Esta iniciativa “constitui não só uma oportunidade de fruição de uma tradição musical particularmente rica e bela, como um testemunho eloquente dos caminhos possíveis do diálogo entre diferentes tradições cristãs, na valorização mútua dos dons e no acolhimento do outro que se reconhece como irmão”.

A história do Coro da Capela do Trinity College de Dublin remonta aos finais do século 18. Foi em 1762 que surgiu como coro regular, “embora já houvesse prática musical na Universidade desde o fim do século 16” explica João Luís Fontes. Só a partir da década de 60 é que o coro “se autonomizou com um sistema de bolsas de estudo dadas aos estudantes, quer aos coralistas, quer aos organistas”.

Atualmente tem 25 membros, todos recrutados entre os estudantes da Universidade.

Oiça alguns dos concertos deste coro aqui.