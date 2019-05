Sábado de todas as decisões. Última jornada dita o campeão nacional

É o “dia D” para o campeonato português. Este sábado, às 18h30, FC Porto e Benfica iniciam os jogos que ditarão o título de campeão nacional.

Na Luz, já se preparam os festejos a vermelho. O Benfica recebe o Santa Clara e está em vantagem na corrida para o título. Tem mais dois pontos do que o FC Porto e, para ser campeão, só precisa mesmo de empatar ou ganhar.

Isto, claro, se o FC Porto, em segundo lugar na tabela classificativa, não escorregar. O estádio do dragão acolhe o clássico FC Porto – Sporting. Os dragões estão obrigados a vencer, e esperar que o adversário de Lisboa perca frente ao Santa Clara.

Independentemente de quem vencer, a PSP sabe que haverá festa. E, por isso, já tem tudo preparado. Em Lisboa, a partir das 17h30, a polícia irá isolar toda a zona do Marquês de Pombal, e cortar o trânsito em todas as artérias que lhe dão acesso.

Às 19h30 da tarde, a PSP irá abrir seis pontos de acesso à Praça do Marquês de Pombal, com regras muito semelhantes às de um jogo de alto risco. Todas as pessoas que queiram entrar no perímetro mais próximo do palco serão revistadas, e existe uma lista de objectos proibidos. Do plano para Lisboa, faz ainda parte o encerramento das estações de metro do Marquês, Avenida, Parque, e Picoas a partir das 18h00.

Para o Porto, a PSP não tem propriamente um plano montado. Na nota à imprensa onde divulga informação relativa ao F.C do Porto – Sporting, a polícia dedica apenas um paragrafo à eventualidade do campeão ser azul e Branco. Diz a PSP que essa hipótese está prevista, e que estará atenta e empenhada para garantir que tudo decorrerá em segurança e tranquilidade.

A partir das 15h00, a Renascença inicia uma emissão especial de Bola Branca para acompanhar este sábado de todas as decisões. Na rádio, e com acompanhamento ao minuto no site da Renascença. Por volta das 16h40, pode ouvir o debate sobre a última jornada do campeonato na Tertúlia Bola Branca.

Às18h00 pode conhecer todos os detalhes da festa do futebol com reportagens nos estádios da Luz e do Dragão, seguidas do relato dos jogos Porto-Sporting e Benfica-Santa Clara. Depois do apito final, a Renascença vai acompanhar os festejos por todo o país.