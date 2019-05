Avião com 165 tripulantes a bordo aterra de emergência no Porto

Um avião da American Airlines foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência este sábado de manhã no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O Boeing 767-300 transportava 165 pessoas num voo que saiu de Miami com destino a Milão.

De acordo com a edição online do "Correio da Manhã", a aterragem de emergência deveu-se a falhas no motor.

O avião aterrou em segurança, sem registo de feridos.