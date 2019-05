Paulo Morais: "Os partidos do sistema já mostraram que não sabem dar conta do recado"

Com uma imagem há vários anos ligada à luta contra a corrupção, Paulo Morais foi candidato presidencial em 2016, ultrapassando os 100 mil votos (2,16 por cento). Se repetir o número pode ser eleito para Bruxelas na lista do partido Nós Cidadãos que, em segundo lugar, tem José Inácio Faria, eleito há cinco anos na lista do Movimento Partido da Terra (MPT)

Uma segunda marca é, claramente, a questão ambiental. Aliás, somos herdeiros da candidatura anterior, onde está o eurodeputado José Inácio Faria, que trabalhou nos últimos cinco anos no Parlamento Europeu e irá continuar a trabalhar nas questões ambientais e na área da saúde. Defendemos o cumprimento dos acordos de Paris, a descarbonização da economia, a reutilização, que é fundamental em toda a Europa e, em particular, em Portugal. Espero que em Portugal não continue a acontecer o que hoje acontece: os cidadãos utilizarem para lavar os carros ou regar os jardins a mesma água que usam para beber, água potável.

Nesse aspeto, os deputados portugueses têm uma triste experiência de ter verificado que muitos dos fundos que deveriam ter sido devidamente aplicados, foram aplicados em corrupção no Fundo Social Europeu, no Feoga, e nas parcerias público-privadas rodoviárias. Tudo isso são obras feitas com fundos europeus, passando pela Ponte Vasco da Gama, pelo Euro 2004, pela Expo 98. Por isso, o combate à corrupção na transferência de fundos europeus para os países será um dos nossos combates. Não permitiremos mais que os fundos europeus sejam transferidos de forma opaca e alimentando este carrocel da corrupção.

Destacaria três marcas. Uma é, claramente, o combate à corrupção e o combate pela transparência na União Europeia e na sua relação com os países. Não permitiremos que os fundos europeus que são canalizados para os vários países e em particular para Portugal, em vez de se destinarem ao progresso, ao desenvolvimento e à qualidade de vida sejam canalizados para alimentar um enorme carrossel de corrupção como aconteceu em Portugal.

Um dos primeiros pontos da agenda do novo parlamento europeu serão os problemas climáticos e nós lá estaremos para defender os cidadãos na defesa do planeta, até porque não há planeta b, mas também em questões que têm a ver com a saúde, com os medicamentos. Quando voltar ao Parlamento Europeu a permissão sobre utilização ou não de glifosatos e outros produtos votaremos seguramente contra porque estamos a favor de uma agricultura biológica e natural, contra produtos químicos usados de forma massiva, estamos na defesa dos cidadãos, do ambiente.

Estão em concorrência direta com o PAN?

Não sei com quem estamos em concorrência direta, mas esta é uma marca desta candidatura. O número dois da lista que encabeço foi considerado um dos três deputados do Parlamento Europeu na defesa da interconexão entre o ambiente e a saúde.

E há uma terceira marca que é a proximidade com os portugueses. Instituiremos o gabinete do eurodeputado em Portugal e funcionará como a provedoria dos cidadãos nacionais. Pelo facto de serem europeus. os portugueses, têm um conjunto de direitos que habitualmente não exercem. Muitos que nos ouvem não sabem que um cidadão português, pelo facto de denunciar uma situação irregular numa câmara ou numa direção geral, não pode ser perseguido porque há hoje uma diretiva de proteção de denunciantes. No nosso gabinete funcionaremos como verdadeiros provedores dos cidadãos portugueses garantindo-lhes os direitos que a cidadania europeia lhes confere.

Para além da experiência eleitoral como candidato presidencial em 2016 é um conhecedor do sistema eleitoral. Que expetativa tem de conseguir ser eleito. Quanto é que é preciso?

Infelizmente, como vai votar muito pouca gente, qualquer grupo de 80 ou 90 mil eleitores elege um deputado europeu. Digo isto não com grande alegria - embora saiba que pode beneficiar esta candidatura -, mas digo com alguma mágoa. Na última eleição já foi enorme e acho que agora vai ser maior.

Se, na última eleição, 120 mil votos elegiam um deputado, provavelmente na próxima eleição 80 ou 90 mil votos elegem um deputado europeu, o que acabará por favorecer forças emergentes, como é o caso do Nós cidadãos, pelo qual me candidato, mas isto é negativo para a democracia. Não vou ficar contente por ter elegido mais deputados e a democracia estar mais fraca. E o que é facto é que, hoje, queiramos ou não, a democracia em Portugal está moribunda e a culpa é dos políticos. Uma parte significativa da classe política empobreceu a democracia nos últimos 20 anos porque utilizou a política, que é uma das mais nobres facetas da vida social, para duas atividades fundamentais: arranjar negócios e permitir negócios aos financiadores dos partidos tradicionais e arranjar empregos para os seus apaniguados. Com mais empregos e tachos tem mais votos, com mais votos têm mais poder, permitem mais negócios, arranjam mais dinheiro e depois fazem campanhas de maior dimensão e conseguem mais apaniguados. Temos que quebrar este ciclo vicioso.