Sondagem dá vitória ao PS nas eleições europeias

Se as eleições fossem hoje, o Partido Socialista era aquele que elegia mais eurodeputados. É esta a principal conclusão dos números da sondagem SIC/Expresso, em parceria com o ISCTE e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, divulgada este sábado.

De acordo com com os números desta sondagem, divulgada a quase uma semana das eleições europeias, a lista encabeçada por Pedro Marques será a mais votada, com 36% das intenções de voto, seguida da lista do PSD, com 28% dos votos,

Bloco de Esquerda, CDS e CDU surgem quase empatados. A lista de Marisa Matias recolhe, segunda esta sondagem, 9% dos votos. Segue-se a CDU e o CDS, os dois com 8%.

O PAN, que apresenta Francisco Guerreiro como cabeça de lista, consegue, segundo esta sondagem, captar 2% dos votos. São 5% os inquiridos que admitem votar noutros partidos e 4% em branco e nulo.

A margem de erro desta sondagem é de cerca de 3,5% com um nível de confiança de 95%.