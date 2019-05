Marco Silva espera entrar no top 6 em Inglaterra

O treinador do Everton afirma que quer melhorar o registo desta temporada, na qual foi oitavo na Premier League, e para isso quer contar com André Gomes e se possível com outros portugueses.

Marco Silva, que falava à margem do 80.º aniversário do Estoril, clube que o lançou para a ribalta do futebol, deixou claro que a continuidade de André Gomes no Everton está nas mãos do jogador.

"Há um jogador português no plantel que queremos, que é o André Gomes. A continuidade dele não depende só de nós. Se assim fosse, já estávamos no caminho. Depende do Barcelona e do André Gomes. Ele vai ter de tomar uma decisão. Se for positiva, compete-nos fazer o resto. Ele foi muito importante para nós e nós também fomos importantes para ele. É um grande jogador, com uma excelente qualidade. Da nossa parte tem todo o apoio", afirmou.

Além de André Gomes, Marco Silva não descarta a possibilidade de contar com outros jogadores portugueses no plantel.

"Há posições específicas que queremos contratar. João Mário é jogador do Inter e não há nada mais que isso. Foi meu jogador, fui eu que o lancei na equipa principal do Sporting. Teve uma época muito boa, está num patamar elevado no clube onde joga, mas, neste momento, não está em cima da mesa", salientou.

Fazendo um balanço da temporada no Everton, Marco Silva diz que no cômputo geral foi bastante positiva, até porque o clube da cidade de Liverpool vinha de uma profunda mudança. Além do novo treinador, foram contratados sete novos jogadores que se juntaram aos 12 da época anterior.

"Olhando para o filme do que foi a época, temos de dizer que foi positiva. Tudo faremos para que na próxima época lutemos para conquistar a FA Cup e a League Cup. Mexendo bem no mercado, sendo inteligentes na forma como iremos abordar o mercado, tentando mantendo o nível que temos, não saindo ninguém dos jogadores mais importantes dá-nos a ambição que querer fazer melhor", disse.

Assim sendo, Marco Silva aponta naturalmente para outros voos, que passam por colocar o Everton a lutar um lugar europeu, ou seja, nos primeiros seis lugares.

"Este ano acabámos em oitavo. Para o ano, vamos tentar acabar acima e, se pudermos, tentar intrometer-nos no 'big six'", prometeu.