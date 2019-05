Estatuto de Cuidador Informal. “Mais vale tarde que nunca”, diz Marisa Matias.

É Luísa Vieira quem abre as portas de sua casa no Porto a Marisa Matias, a cabeça de lista do BE às eleições europeias.

Há dez anos que Ziza, como gosta de ser chamada, cuida do marido que sofre de alzheimer. Há nove que foi obrigada a largar o emprego num supermercado. Por isso, quando é questionada sobre qual a prioridade na ajuda aos cuidadores informais, não tem dúvidas: “É o apoio financeiro e também o psicológico”.

“Os cuidadores não têm direito a absolutamente a nada”, explica a cuidadora que rapidamente faz-nos as contas da sua vida. “Tenho a pensão do meu marido que com as atualizações está em 440 euros mais 105 euros de complemento de dependência."

Mas as dificuldades não são apenas financeiras. Há um “desgaste emocional maior que o físico”, conta-nos Luísa que lamenta que, até, o descanso do cuidador no serviço nacional de saúde seja pago. “Mesmo que quisesse não conseguia pagar sequer uma semana”, garante.

Em Portugal estima-se que sejam 800 mil os cuidadores informais que vivem as mesmas dificuldades de Maria Luísa e do marido Jorge. Uma realidade que Marisa Matias quer e espera que, a curto prazo, se altere com a aprovação do estatuto do cuidador informal.

“É melhor tarde que nunca, e acredito que, em breve, se pode chegar a um acordo na comissão para termos a primeira versão do estatuto do cuidador informal, em Portugal”.

Apesar do otimismo, a eurodeputada não deixa de lamentar quando compara a realidade nacional com o resto da Europa. É que, ao contrário, de outros países europeus onde o estatuto avançou com a recomendação a nível europeu, “em Portugal foi preciso que estas pessoas [cuidadores] trabalhassem muito”. “É graças a elas que o processo está a avançar”, sublinha.