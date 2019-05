“Estamos aqui” para ganhar a Taça de Portugal, diz treinador do Benfica

O treinador de futebol feminino do Benfica afirma que a conquista da Taça de Portugal é um objetivo do clube desde o início da época, mas diz não esperar facilidades na final, frente ao Valadares Gaia.

“Quando ao início eu e a direção nos propusemos ganhar a Taça, muita gente não acreditou, mas estamos aqui”, disse João Marques, na conferência de imprensa de antevisão da final, que se disputa no sábado, às 15h00, no Estádio Nacional.

O técnico assegurou que as encarnadas não esperam facilidades, mas considerou que se as jogadoras puserem em prática “o que têm trabalhado durante a época” estarão mais próximas do primeiro troféu para o futebol feminino do Benfica. “Vai ser um jogo complicado, o Valadares tem qualidade e pratica bom futebol, joga muito em transições. O Benfica vai ser uma equipa com muita posse, ofensiva, que nunca muda a forma de ser independentemente do jogo”, afirmou.

João Marques admitiu que em termos de motivação, as finais “são os jogos mais fáceis de trabalhar”, acrescentando que, “às vezes, até é preciso pôr água na fervura, porque as jogadoras entusiasmam-se”.

A avançada brasileira Darlene, melhor marcadora das encarnadas com 101 golos, também garantiu que a equipa, que no segundo escalão tem uma média de 13 golos por jogo, está preparada, focada e ansiosa pelo encontro frente ao Valadares Gaia.

“Estamos preparadas, ansiosas focadas. Sabemos que não vai ser jogo fácil, mas esperamos sair com um resultado positivo. Vamos colocar em campo o trabalho que a equipa vem fazendo desde o começo da época”, afirmou. Apesar de admitir que o Benfica “não espera facilidades”, Darlene manifestou um desejo: “Vamos sair daqui com a Taça, queremos que isso aconteça”.

A jogadora brasileira manifestou o desejo que todo o plantel tem em mostrar a Taça no relvado do estádio da Luz, no intervalo do jogo Benfica-Santa Clara, da 34.ª e última jornada da I Liga, no qual os encarnados se podem sagrar campeões nacionais.