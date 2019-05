APAF “condena vandalização” da casa do árbitro Jorge Sousa

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) “condena a vandalização” da casa do árbitro Jorge Sousa e “qualquer tipo de ameaças ou tentativas de pressão”.

A APAF garante que o árbitro “se mantém completamente focado e preparado para o jogo de amanhã [Benfica – Santa Clara]”.

A associação de árbitros considera que esta situação vem demonstrar que “a divulgação pública das equipas de arbitragem não deverá ser o caminho a seguir enquanto a mudança de cultura desportiva não seja uma realidade”.

Segundo a APAF, situações destas são “o reflexo do ambiente que se foi criando e alimentando no futebol português”.

A casa do árbitro designado para o Benfica-Santa Clara, da 34.ª e última jornada do campeonato, foi vandalizada, esta sexta-feira. Jorge Sousa apresentou queixa nas autoridades, confirmou à Lusa fonte do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol.

A mesma fonte explicou que o árbitro da associação do Porto apresentou de imediato queixa na GNR da sua área de residência, em Lordelo. Segundo o "Record", no muro da casa estava escrito "Benfica ou morte".