Miguel Oliveira com o 20.º tempo no primeiro dia em Le Mans

Miguel Oliveira terminou o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial de MotoGP, com o 20.º tempo.

O piloto português, da Tech3, conseguiu melhorar o seu tempo em 828 milésimos de segundo entre a primeira e a segunda sessões, mas nem assim saiu do 20.º posto. No geral do dia, Miguel ficou a quase dois segundos do mais rápido do dia, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

Em segundo, ficou o também espanhol Marc Márquez (Honda), a menos de duas décimas. O italiano Fabio Quartararo (Yamaha) fechou o pódio.

A Tech3 é a filial da KTM, cujo melhor piloto em Le Mans foi o espanhol Pol Espargaró, que fechou o dia na sétima posição. Em 17.º, apenas três lugares acima de Oliveira, surge o francês Johann Zarco. Os dois pilotos da equipa de fábrica correm com motas teoricamente superiores.

No sábado, realizam-se a terceira sessão de treinos livres e a qualificação. A corrida está marcada para domingo, em Le Mans.