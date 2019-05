Lesados dos BES irrompem em arruada do PS

Empurrões e até um desmaio marcaram o início da campanha socialista esta sexta-feira, em Coimbra, devido a uma ação de protesto de lesados do BES.

A comitiva ainda não tinha saído do Largo da Portagem – ponto de partido para a arruada socialista – quando um grupo de cerca de uma dezena de lesados do papel comercial BES/ Novo Banco tentou chegar perto do líder socialista e primeiro-ministro, António Costa.

Jorge Novo, o líder deste grupo, vestia uma t-shirt da campanha socialista com o slogan “Somos Europa” tentou chegar mesmo à fala com Costa e foi impedido pelos seguranças. Gerou-se, então, alguma confusão, com alguns empurrões entre lesados e seguranças e uma das manifestantes chegou mesmo a ter um ligeiro desmaio.

A comitiva socialista acabou por avançar em direção à rua do Comércio, deixando os manifestantes para trás. Aos jornalistas, Jorge Novo disse que o PS é o único partido que ainda não os recebeu e que foram a Coimbra porque querem estar onde o PS estiver para reivindicar o que consideram ser os seus direitos.