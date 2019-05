Sporting promove três regressos na lista para o Dragão

Há três jogadores de regresso na convocatória do Sporting para o jogo com o FC Porto, a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato.

Jefferson, Bruno Gaspar e Petrovic voltam às opções de Marcel Keizer. Os dois defesas tinham estado lesionados. Nota, ainda, para a entrada de Diogo Sousa, guarda-redes dos sub-23, na lista de 19 jogadores.

O Sporting não poderá contar com os castigados Coates e Ristovski, e com o lesionado Doumbia, para o clássico de sábado, às 18h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do Sporting



Guarda-redes: Salin, Renan, Diogo Sousa;



Defesas: Tiago Ilori, Mathieu, Borja, André Pinto, Bruno Gaspar, Jefferson;

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Gudelj, Petrovic;

Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.