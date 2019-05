Éder Militão na convocatória do Brasil para a Copa América

Éder Militão figura na lista final de convocados do Brasil para a Copa América, divulgada esta sexta-feira. Alex Telles, também do FC Porto, foi excluído da convocatória para a competição, que se realiza no Brasil.

Militão é um dos 23 jogadores escolhidos por Tite para representarem o Brasil, a partir de 15 de junho. O central, de 21 anos, será jogador do Real Madrid, que já pagou 50 milhões de euros por ele, na próxima época.

Na lista, destacam-se Neymar, capitão da seleção brasileira, assim como Ederson, Thiago Silva, Alex Sandro e Casemiro, que já passaram pelo futebol português. O central do PSG nunca chegou a jogar, porém.

O Brasil está inserido no Grupo A, juntamente com Peru, Venezuela e Bolívia. A seleção anfitriã não vence a prova desde 2007.



Lista de convocados do Brasil para a Copa América

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Cássio (Corinthians);

Defesas: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Éder Militão (FC Porto), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter Milão), Thiago Silva (PSG);

Médios: Allan (Nápoles), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paquetá (AC Milan), Coutinho (Barcelona);

Avançados: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton).