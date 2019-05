Novo Banco reduz prejuízo para 93,1 milhões no primeiro trimestre do ano

O Novo Banco registou prejuízos de 93,1 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, uma melhoria face aos prejuízos de 130,9 milhões de euros registado no ano passado, foi divulgado esta sexta-feira.

"Em termos combinados o Novo Banco apresentou um prejuízo de 93,1 milhões de euros neste 1.º trimestre de 2019, em linha com o Plano Estratégico e com os compromissos assumidos com as Autoridades Europeias", divulgou a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco presidido por António Ramalho indicou ainda que o negócio recorrente do banco registou um resultado líquido positivo de 85,4 milhões de euros antes de impostos, mas que o legado do banco, decorrente do antigo Banco Espírito Santo (BES), registou um prejuízo de 142,0 milhões de euros.