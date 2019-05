Contra “uma catástrofe silenciosa” João Ferreira defende um Observatório Europeu da Seca

O quinto dia de campanha da CDU é dedicado ao ambiente e às alterações. João Ferreira anda esta sexta-feira pelo Alentejo, uma região que “sabe muito bem o que são os efeitos da seca”, sublinha o candidato comunista. Um fenómeno descrito ainda como “catástrofe silenciosa”.

João Ferreira aproveitou por isso o almoço-comício em Cuba, para apresentar a ideia de criar um Observatório Europeu da Seca, com sede no interior do país. Um organismo que “possa reunir conhecimento científico e técnico e meios humanos para investigar nestas áreas", afirmou. “É necessário adaptar também do ponto de vista dos modelos de produção a esta nova realidade”, acrescentou.

O candidato falou ainda importância de instalar este observatório no interior de Portugal. “Pode dar um grande contributo para o desenvolvimento da região em que se venha a implantar”, concluiu.