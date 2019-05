EasyJet quer acordo com militares para aumentar capacidade do aeroporto de Lisboa

A companhia de aviação easyJet defendeu esta sexta-feira a urgência de fechar um acordo até setembro com os militares relativamente à libertação de espaço aéreo para aumentar a capacidade do aeroporto de Lisboa, já no verão de 2020.

Em declarações à agência Lusa, o diretor da easyJet para Portugal recordou que há já dois verões consecutivos (2018 e 2019) que a companhia regista um "crescimento zero" no aeroporto Humberto Delgado, devido aos constrangimentos de capacidade daquela infraestrutura, e avisou que há uma pressão crescente de destinos turísticos do leste do Mediterrâneo, para os quais Portugal arrisca perder terreno.

"Se não houver uma declaração de crescimento de capacidade para a Portela [até ao prazo limite de 5 de setembro], o verão de 2020 vai ser o nosso terceiro verão consecutivo com crescimento zero”, diz a companhia.

“A economia portuguesa não se pode dar a este luxo, especialmente quando estamos a começar já a sentir uma pressão de retoma no leste do Mediterrâneo. Vamos estar a perder oportunidades que já não vão voltar e isto será muito mau para a economia portuguesa", sustentou José Lopes.