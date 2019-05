Lage não viu "nenhum sinal" de que o Benfica-Santa Clara possa ser o último jogo de Jonas

Bruno Lage não viu, até agora, qualquer indício de que Jonas pretenda terminar a carreira no final da época.

Têm sido várias as notícias relativas a um possível adeus do avançado brasileiro, de 35 anos, depois do Benfica-Santa Clara, a contar para a 34.ª jornada do campeonato, que pode dar o título de campeão nacional aos encarnados. Contudo, em conferência de imprensa de antvisão da partida, esta sexta-feira, o treinador do Benfica refutou os rumores:

"Nunca ouvi o Jonas dizer, nem a mim nem a ninguém, que amanhã [sábado] ia ser o último jogo dele, ou não. E da maneira que eu o vi treinar hoje [sexta-feira], não posso dizer isso. Nunca vi nenhum sinal do jogador de que possa terminar a carreira amanhã [sábado]."