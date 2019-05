Keizer satisfeito com a contratação de Luciano Vietto

Marcel Keizer não escondeu, esta sexta-feira, a sua satisfação com a contratação de Luciano Vietto, para a próxima época.

Em conferência de imprensa de antevisão do clássico com o FC Porto, relativo à 34.ª e última jornada do campeonato, o treinador do Sporting realçou que está "mais focado" nos jogos que faltam, mas não deixou de falar do avançado argentino, contratado ao Atlético de Madrid.

"Estou contente que ele [Vietto] chegue, é um grande jogador. Pode jogar em várias posições. Esperamos que possa mostrar todo o seu valor no Sporting", afirmou o técnico holandês.

Vietto foi incluído no acordo do Sporting com o Atlético por Gelson Martins. O clube espanhol pagará 22,5 milhões de euros pelo internacional português, que chegou a Madrid a custo zero, após a invasão em Alcochete. Já o Sporting pagará 7,5 milhões de euros por Vietto, com o Atlético a reservar 50% do passe do jogador.