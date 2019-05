Rali Alto Tâmega quer ser o melhor rali de asfalto do país

O Rali Alto Tâmega vai para a estrada a 8 e 9 de junho, atravessando os municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, com a intenção clara de subir ao Campeonato de Portugal de Ralis.

Com organização do CAMI Motorsport, o evento promete ser referência entre as provas de asfalto do país e, segundo Nuno Loureiro, presidente do CAMI, “tem todas as condições para se afirmar ao mais alto nível, tanto em termos desportivos como ao nível da promoção da região”.

“Quisemos criar um verdadeiro rali da região do Alto Tâmega. Felizmente, as autarquias de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços partilharam esta visão connosco e, em conjunto, criámos um evento que é candidato ao Campeonato de Portugal de Ralis”, realça à Renascença.

O presidente do CAMI observa ainda que “estamos numa região única em termos de beleza natural, de potencial turístico e de condições para receber uma prova desportiva com estas características”.

“Desportivamente, não tenho dúvidas em afirmar que o Rali Alto Tâmega se poderá converter, a curto prazo, no melhor rali de asfalto do país, servindo, ao mesmo tempo, como um veículo de promoção da região, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, já que estamos geograficamente muito próximos da vizinha Espanha”, afirma Nuno Loureiro, que coordena a equipa do CAMI Motorsport.

O presidente do CAMI alude também aos “muitos milhares de aficionados dos ralis nesta região” para expressar a certeza de que “o Rali Alto Tâmega será um sucesso ainda maior do que foi em 2018”.

Disputado inicialmente entre 1983 e 1993, o Rali Alto Tâmega afirmou-se como um dos mais espetaculares e exigentes ralis de asfalto em Portugal, características que levaram o CAMI Motorsport a reeditar o popular evento 25 anos depois, com o apoio dos municípios de Boticas e Chaves, integrando o Campeonato Norte de Ralis (CNR) em 2018.

Edição 2019 com novidades

O centro operacional do Rali Alto Tâmega 2019 ficará instalado no Regimento de Infantaria N.º 13, em Chaves, que receberá a direção de prova, secretariado, verificações técnicas, sala de imprensa e um parque fechado totalmente coberto.

Outra novidade da edição deste ano será a Qualifying Stage, marcada para a cidade de Valpaços na manhã de sábado (8 de junho), que antecede a partida oficial da prova, que acontecerá em Chaves.

Na tarde de sábado disputam-se as duas primeiras classificativas do rali, nos troços de Valpaços (15 km) e Chaves Sul (17 km). À noite, os concorrentes disputam a Chaves Street Stage, que terá transmissão televisiva em live streaming.

Para domingo (9 de junho) estão reservadas duas passagens pelas classificativas de Boticas (12 km), Montalegre (11 km) e Chaves Oeste (16 km), num percurso que compreende um total de nove especiais e quase 120 quilómetros cronometrados, com uma extensão total de 300 quilómetros.

A chegada oficial e a cerimónia de pódio serão realizados no Largo General Silveira, junto à Biblioteca Municipal de Chaves.