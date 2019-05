Detenção no aeroporto. Duas mulheres engoliram cocaína para 20 mil doses

A Polícia Judiciária deteve, nos últimos dias, cinco cidadãos estrangeiros por suspeitas do tráfico de droga. Duas mulheres foram detidas no aeroporto de Lisboa com droga no organismo.

“Foi possível identificar e deter duas cidadãs do sexo feminino que transportaram de um país da América Latina, no interior dos seus organismos, elevada quantidade de cocaína, droga essa que caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 20.000 doses individuais”, revela a nota enviada à redação.

Mais tarde, os investigadores detiveram três homens, que eram os destinatários da droga apreendida.

Os detidos, com idades entre os 24 e os 36 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, ficando a aguardar os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação prisão preventiva.

O mesmo texto esclarece que as detenções ocorreram no “quadro da investigação criminal assente em fatores de risco e que visa, em primeira linha, prevenir a introdução de produtos estupefacientes em território nacional e outros países europeus através dos aeroportos internacionais”.