Joe Berardo ou o amigo de Peniche

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez juntam-se ao coro de indignação pelo comportamento de Joe Berardo no Parlamento, mas lembram que o quase ex-comendador não é o único a ter de prestar contas.

Nesta edição, olhamos também para o agravamento dos problemas nos serviços públicos em Portugal, dos transportes à saúde.

No plano europeu, o destaque vai para o crescimento do Partido do Brexit no Reino Unido e para a campanha para as eleições europeias.

E saberão Olivier e Begoña o que são “amigos de Peniche”?