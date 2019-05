Soflusa. Mais uma semana com perturbações na travessia do Tejo

Mais uma semana com problemas nas ligações entre o Barreiro e Lisboa. Foram alargadas até ao dia 23 as perturbações na Soflusa, segundo o site da Transtejo. Esta situação está relacionada com a falta de barcos e de profissionais.

Mas a situação agrava-se com a greve marcada para quinta e sexta-feira da próxima semana.



Os mestres da Soflusa anunciaram dois dias de greve parcial. São 3h/turno nos dias 23 e 24, quinta e sexta-feira da próxima semana. Além disso, no dia 23 entra em vigor o pré-aviso de greve às horas extraordinárias que pode prolongar-se até ao fim do ano.

Para esta tarde está marcado um protesto contra a supressão de ligações entre Lisboa e o Barreiro, que tem afetado os passageiros ao longo de toda esta semana. A concentração acontece a partir das 17h00, junto ao terminal da Soflusa, em Lisboa.

Mestres fizeram 4 mil horas extraordinárias em 2018

Em declarações à Renascença o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Fluviais e Costeiros, revelou que o ano passado os mestres da Soflusa fizeram quatro mil horas extraordinárias, o que na opinião de Carlos Costa, seria suficiente para pagar os vencimentos de oito novos trabalhadores.

Neste momento o quadro da Soflusa tem 24 mestres mas para garantir as escalas completas seriam necessários pelo menos mais quatro. No entanto só 21 estão no ativo, já três estão com baixa e um deles, prolongada.

O aumento do número de carreiras posto em prática desde o dia 1 de Abril, altura em que entraram em vigor os novos passes sociais, ainda obrigou a maior sobrecarga.

A empresa abriu concurso interno para quatro mestres, que vêm da carreira de marinheiro, mas ainda deverá ser insuficiente.