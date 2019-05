Picasso para ver no Porto. Exposição mostra gravuras nunca expostas do génio espanhol

O Palácio das Artes, no Porto, vai receber uma exposição inédita de Pablo Picasso, com 100 gravuras do génio espanhol nunca antes expostas. Os trabalhos poderão ser vistos entre 30 de maio e 11 de setembro.

“Pablo Picasso: Suite Vollard” é o nome dado à exposição de 100 gravuras do artista falecido em 1973, antes de mostrar as obras agora detidas pela Fundação Mapfre. A exposição do Porto resulta de uma parceria entre a Taylor’s e o Museu da Santa Casa da Misericódia.

Em entrevista à Renascença, Adrian Bridge, da Taylor’s, sublinha que a mostra constitui uma oportunidade “única” e “limitada” para os cidadãos e visitantes da cidade. Destas 100 gravuras pode-se esperar a representação de “uma década [a de 30 do séc. XX] em que há muita transfromação no mundo”.





Adrian Bridge lembra que as peças foram desenhadas numa época conturbada na Europa, e com grande capacidade de interpretação. “Ele forçava muito os limites da arte, forçava a maneira das pessoas interpretarem. Ele está dentro desta fase de transformação das sociedades muito conservadoras e a capacidade de Picasso intepretar esta [transformação] é fantástica.”

Bridge sustenta que os mais jovens podem aprender muito com estas gravuras, porque, para muitos, será "a primeira oportunidade para contemplar obras de Picasso” e diz que o Porto - a "cidade-jóia”, como a descreve - precisa desta onda de arte para “contemplar as imagens, os sabores e a profundidade do pensamento”.

“O Porto, obviamente, é uma cidade importante na Península Ibérica e com grandes tradições de arte”, fator que contou no planeamento da exposição. A cidade vive um momento cultural “importante" e esta exposição vai “enriquecer a oferta para os cidadãos”.

Bridge acredita ainda que a localização do Palácio das Artes, no final da Rua das Flores, zona “com grande fluxo de gente, com muitos turistas”, ajudará a exponenciar o número de visitantes.

"Pablo Picasso: Suite Vollard" estará no Palácio das Artes entre 30 de maio e 11 de setembro. A entrada tem um custo de 10 euros e é gratuita para crianças até aos 12 anos. Para jovens entre os 12 e os 17, há desconto de 50%.