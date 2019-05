Warriors dão a volta e fazem o 2-0 na final do Oeste

Os Golden State Warriors fizeram o 2-0 na final da Conferência Oeste da NBA, esta sexta-feira, depois de vencerem na receção aos Portland Trail Blazers, no segundo jogo da série, por 114-111.

Sem o lesionado Kevin Durant, os vigentes campeões da Liga chegaram a estar a perder por 17 pontos, no entanto, uma grande reação no terceiro período valeu-lhes a vitória. Stephen Curry voltou a ser determinante, ao roçar o triplo-duplo, com 37 pontos, oito ressaltos e oito assistências. Também Klay Thompson esteve em grande destaque, com 24 pontos.

Do lado de Portland, de nada valeram o duplo-duplo de Damian Lillard, com 23 pontos e 10 assistências, e os 22 pontos pontos de CJ McCollum.

O próximo jogo da final, que se joga à melhor de sete, está marcado para a madrugada de domingo, no Moda Center, em Portland.