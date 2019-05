Tondela tornou-se uma marca graças ao "futebol de primeira" e a população não a quer perder

17 mai, 2019 - 10:28 • Liliana Carona

Da barbearia ao talho, os comerciantes beneficiaram com a subida à I Liga do Clube Desportivo de Tondela, há quatro anos. Mas não foram os únicos a sentir o impacto de jogar com os grandes. No domingo, decide-se a manutenção e os tondelenses nem querem ouvir falar na possibilidade de derrota frente ao Chaves.