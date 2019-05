A chave do Euromilhões de sábado

A possível conquista do campeonato, por parte do Benfica, é o grande destaque dos jornais desta sexta-feira.

"A Bola" faz manchete com a chave que pode dar o Euromilhões ao Benfica, no sábado: "Formados para ganhar." Ou seja, o Benfica pode ser campeão com utilização recorde dos "miúdos do Seixal". Luís Filipe Vieira prepara-se para colher os primeiros grandes frutos de uma aposta que começou há vários anos.

O "Record" titula: "Reconquista vale 70 milhões." Encarnados ganham Euromilhões com o título, entre encaixe mínimo com presença na Champions, receitas de bilheteira e contratos comerciais.

O jornal "O Jogo" foca-se no "desafio do século" do FC Porto. Sérgio Conceição é a âncora de uma aventura nunca experimentada pelo clube. Dragões vão perder entre cinco e sete titulares. Treinador é considerado essencial para a missão. Reuniões decisivas só depois da final da Taça.