Violência doméstica. Cinco pessoas detidas por dia desde janeiro

O número de vítimas de crimes de violência doméstica ameaça bater todos os recordes este ano, a avaliar pelos casos registados e pelas detenções feitas pelas forças policiais nos primeiros quatro meses. Segundo dados recolhidos pelo programa em Nome da Lei, da Renascença, desde janeiro, a GNR e a PSP detiveram, em média, cinco pessoas por dia.

Até ao dia 30 de abril, a GNR registou 4. 222 crimes de violência doméstica, deteve 371 pessoas e apreendeu 263 armas.

Os números adiantados pela PSP indicam que esta polícia registou, até ao dia 14 de maio, 5. 677 casos, mais de meio milhar do que no mesmo período do último ano, e deteve 254 pessoas (mais 37 do que em período homólogo de 2018).

A violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal. Só nos primeiros dois meses do ano, pelo menos, 14 mulheres foram mortas pelos maridos ou companheiros - o equivalente a metade de todos os casos ocorridos em 2018.

Apesar destes números, muitos casos terminam em arquivamento. O que tem a ver como facto de o Ministério Público continuar a centrar o inquérito, sobretudo, no depoimento da vítima.

Uma prática que o coordenador da missão técnica nomeada pelo Governo para apresentar medidas para a prevenção e combate à violência doméstica quer ver alterada. Rui do Carmo defende que os procuradores têm de ser mais proactivos na recolha de prova.