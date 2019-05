Rui Faria vence Taça do Qatar

O Al Duhail, treinado por Rui Faria, conquistou a Taça do Emir do Qatar. É o primeiro troféu para o técnico português enquanto chefe de equipa.

Do outro lado, em Al-Wakra, estava o Al Sadd, de Jesualdo Ferreira, e Xavi, que, com esta derrota, falhou a dobradinha, após a conquista do título.

O jogo ficou 4-1, com golos de Akram Afif, para o Al Sadd, e de Ali Hassan Afif, Youssef El-Arabi e Edmilson, este por duas vezes.

Nas bancadas do estádio Al Janoub, de Al Wakrah, estava o presidente da FIFA. Gianni Infantino veio confirmar que já mais um estádio pronto para o Mundial de 2022. É o segundo, para além do Jalifa, remodelado e reinaugurado em 2017.