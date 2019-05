Rui Vitória campeão na Arábia Saudita

O Al Nassr, de Rui Vitória, é campeão nacional na Arábia Saudita.

O ex-técnico do Benfica, que chegou em janeiro, com o clube no segundo lugar, garantiu o oitavo título de campeão para o Al Nassr.

Na última jornada, o Al Nassr venceu o Al Batin por 2-1.

Já o Al Hilal, antiga equipa de Jorge Jesus, venceu o Shabab Riyadh por 3-2, mas ficou a um ponto na classificação geral.