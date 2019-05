O Genk é o novo campeão de futebol da Bélgica.

A equipa, que já não era campeã há oito anos, sucede ao Club Brugge.

Na jornada desta quinta-feira, o Genk empatou 1-1 diante do Anderlecht, mas beneficiou da derrota do Club Brugge, por 0-2, no terreno do Standard Liège.

A uma jornada do fim, o Genk tem quatro pontos de vantagem sobre o Brugge.