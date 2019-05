Viatura da Uber chocou contra fachada do Aeroporto de Lisboa e causou dois feridos

Uma viatura ultrapassou esta quinta-feira a zona de acesso ao terminal e chocou com a fachada na zona das partidas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, causando dois feridos, anunciou a ANA – Aeroportos de Portugal.

“Ocorreu um incidente no ‘curbside’ [zona de acesso ao terminal] das partidas no Aeroporto de Lisboa esta noite, às 19h37. Um carro passou o ‘curbside’ e dirigiu-se contra a fachada do aeroporto”, disse fonte oficial da ANA.

Segundo a mesma fonte, a viatura em causa é um veículo TVDE [plataforma de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica], referindo também que o “parque ‘kiss and fly’ nas partidas está atualmente encerrado”.

A PSP diz que se tratou de um acidente e garante que não há qualquer sinal de que o despiste desta noite no aeroporto tenha sido propositado.

Ao que a Renascença apurou, o condutor terá perdido o controlo da viatura, não se sabe ainda se por alguma razão mecânica, ou de saúde. O homem em causa tem 55 anos, nacionalidade portuguesa, e é motorista da Uber. Tinha, aliás, acabado de apanhar um cliente no Aeroporto.

Do acidente resultaram dois feridos ligeiros, o passageiro, com ferimentos numa mão, e uma outra pessoa que se encontrava no passeio e foi atropleada.

A PSP revelou entretanto que o condutor da viatura foi detido. Fonte da PSP acrescentou que o teste de álcool ao condutor deu negativo e que já iniciou a investigação do acidente, estando a realizar as “diligências periciais necessárias” para determinar as circunstâncias em que ocorreu.