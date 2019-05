Sub-20. Portugal quer “conquistar título mundial”

O futebolista Nuno Henrique está plenamente "confiante" de que Portugal vai passar a fase de grupos do Mundial de sub-20, assumindo-se como candidato ao título na Polónia.

“A verdade que somos uma seleção muito falada. Trabalhamos para isso. Vamos tentar conquistar cada vitoria e chegar o mais longe possível para conquistar o título mundial. Todos sonhamos, queremos muito. Vamos fazer o máximo possível", prometeu.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, o médio que alinha no Chievo, em Itália, revela-se confortável com a "pressão" das expectativas de sucesso, garantindo que isso não é um problema.

"Claro que existe pressão, mas a equipa lida bem com isso. Não pensamos mais do que jogo a jogo. Cada um é uma batalha, uma final. Só pensamos no próximo depois de vencer 'este'", exemplificou.

A seleção portuguesa, que já venceu a competição em 1989 e 1991, vai defrontar Coreia do Sul, em 25 de maio, Argentina, no dia 28, e África do Sul, em 31, para o Grupo F, todos na cidade de Bielsko-Biala.

"Tenho 100% de confiança nesta equipa. O primeiro objetivo é a próxima fase. Tenho a certeza que vamos conseguir. Acredito muito nesta equipa", sublinhou.

Pedro Henrique destaca a cumplicidade na seleção: "Somos um grupo muito unido. Há muita alegria nesta seleção. Um dos pontos fundamentais para o nosso grupo, a grande união. Ninguém é mais do que ninguém. Somos todos irmãos dentro e fora de campo. É um dos pontos principais da nossa seleção. É isso que nos faz grandes".

Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Vinagre (Wolverhampton), Rafael Leão (Lille), Mesaque Dju (West Ham), João Virgínia (Everton) e Pedro Neto (Lazio) são os outros a competir fora de Portugal, onde Nuno Henrique não pensa voltar, para já.

"Nunca se sabe o dia de amanhã, mas estou bem fora", disse, admitindo as "saudades" do país.

A saída do treinador Hélio Sousa será para discutir mais tarde - "graças a ele, muitos de nós somos o que somos hoje" -, pois o foco está em fazer o melhor Mundial possível e dar-lhe o título que conquistou enquanto futebolista.