Tiago pode ser o novo treinador do Lyon

Tiago está entre os favoritos a suceder a Bruno Genesio como treinador do Olympique de Lyon, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

O antigo médio, de 38 anos, que desempenha a função de adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid, não é o único membro desta lista exclusiva. Segundo o "L'Équipe", também Mikel Arteta, atual adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, está a ser considerado. No entanto, o antigo internacional português poderá partir com vantagem, visto que o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, referiu recentemente, em entrevista ao "Journal Du Dimanche", que queria "antigos jogadores [do clube francês] ou treinadores de renome internacional".

No caso de a mudança para Lyon acontecer, esta será a primeira aventura de Tiago como treinador principal, após duas épocas na equipa técnica de Simeone, no Atlético, clube em que terminou a carreira.



Tiago representou o Lyon por época e meia, entre 2005 e 2007. Período durante o qual o antigo médio marcou disputou 78 jogos, com 13 golos marcados, e conquistou duas Ligas francesas, além de uma Supertaça.