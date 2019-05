O (des)encontro de Jerónimo de Pedro Marques em Fafe

Foram minutos que separaram Pedro Marques e Jerónimo de Sousa de um encontro (in)esperado, esta quinta feira, nas Feiras Francas, em Fafe. Aquelas festas, uma das mais concorridas do Minho, foram o palco escolhido pelo PS e pelo PCP no terceiro dia de campanha para as europeias.

O cabeça de lista do PS venceu nos beijinhos. O secretario geral do PCP na rapidez.

O secretario geral do PCP garantiu que foi “acaso”. O certo é que Jerónimo e Pedro Marques optaram por entradas e fizeram percursos diferentes nas feiras francas de Fafe. Se o líder do PCP fez questão de começar a visita à feira pela zona reservada à pecuária, o candidato socialista nem lá chegou a colocar os pés.

As estratégias acabaram por evitar a coincidência maior de um encontro entre os dois políticos. Mas, nesta disputa de atenção foi o cabeça de lista do PS que saiu a ganhar, nos beijinhos e no apelo ao voto.

“Não se esqueça de votar a 26 de maio”, foi a frase mais repetida pelo candidato que aproveitou o momento para garantir aos jornalistas que é na rua que está à-vontade. “Sou de setúbal, distrito de gente humilde e trabalhadora e tenho orgulho nisso e estou muito à vontade a falar com a pessoas, com humildade e empatia”, sublinhou.

Mais discreto e, nem por isso, menos empático, Jerónimo de Sousa não apelou diretamente ao voto.

O propósito, disse, era outro: Chamar atenção para “o mundo rural e da produção familiar e nacional que tanto precisamos de valorizar”. Já quanto à Europa, o secretário geral do PCP simplificou: “Não queremos que União europeia nos resolva os problemas. Queremos que a União Europeia não impeça a resolução dos problemas que é uma responsabilidade do nosso país e do nosso povo”, declarou.