Hospitais de Faro e Portimão suspendem cirurgias durante seis dias

A Renascença teve acesso, esta quinta-feira, a uma circular que suspende as cirurgias programadas dos hospitais de Faro e de Portimão a partir desta quinta-feira e até dia 21 de maio.

A decisão foi tomada na sequência da ocupação elevada que está a ser registada nas duas unidades hospitalares. Faz parte do Plano de Contingência para Situações de Ocupação Elevada do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e é mais um caso a afetar o normal funcionamento destas unidades nas últimas semanas.

O PSD, através do deputado Cristóvão Norte, pediu entretanto a intervenção urgente da ministra da Saúde, Marta Temido, para evitar a suspensão das cirurgias programadas para os seis dias referidos.

“É muito, muito importante que a senhora Ministra da Saúde tome medidas exemplares para garantir que estes doentes não ficam privados desses cuidados mínimos de saúde a que têm direito", defende Cristóvão Norte.

"Desde logo, parecem esgotados os planos de contingência. A curto prazo, resolve-se com medidas de exceção para garantir que são tomadas as providências para que estas cirurgias sejam realizadas, eventualmente noutros hospitais, não diminuindo a igualdade de oportunidades”, explicou ainda o deputado.