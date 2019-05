​Cirurgias programadas suspensas nos hospitais de Faro e Portimão durante seis dias

A Renascença teve acesso à circular que impõe esta medida, em vigor a partir desta quinta-feira e até dia 21 de maio, tomada na sequência da ocupação elevada nestas unidades hospitalares.



Faz parte do Plano de Contingência para Situações de Ocupação Elevada do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e é mais um caso a afetar o normal funcionamento destas unidades nas últimas semanas.

O PSD, através do deputado Cristóvão Norte, pede a intervenção urgente da Ministra da Saúde, Marta Temido, para evitar a suspensão das cirurgias programadas nos hospitais de Faro e Portimão durante seis dias.

“É muito, muito importante que a senhora Ministra da Saúde tome medidas exemplares para garantir que estes doentes não ficam privados desses cuidados mínimos de saúde a que têm direito. Desde logo, parecem esgotados os planos de contingência. A curto prazo, resolve-se com medidas de exceção para garantir que são tomadas as providências para que estas cirurgias sejam realizadas, eventualmente noutros hospitais, não diminuindo a igualdade de oportunidades”, explicou Cristóvão Norte.