Theresa May demite-se antes do verão

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, deverá abandonar o seu cargo antes do verão.

Segundo a imprensa britânica, a líder do Governo sucumbiu à pressão dentro do seu próprio partido e aceitou marcar uma data definitiva para a sua demissão na primeira semana de junho, depois de o Parlamento votar mais uma vez um potencial acordo para o Brexit, no dia 3.

A data da demissão ainda não é conhecida, mas fontes Conservadoras citadas pela imprensa britânica dizem que os quadros do partido querem que a sucessão de May seja decidida até ao princípio do verão.

Theresa May tem-se mostrado incapaz de fazer aprovar o acordo para o Brexit e enfrenta cada vez mais oposição dentro do seu partido, sobretudo da parte dos defensores da saída do Reino Unido da União Europeia, que a culpam pela demora do processo.

Apesar de só esta quinta-feira se ter conhecido este avanço na questão da demissão de Theresa May, a corrida à sua sucessão já começou há muito e ainda esta quinta conheceu nova confirmação, com Boris Johnson a anunciar formalmente a sua intenção de liderar o Partido Conservador.

A mudança na liderança dificilmente resolverá o impasse quanto ao Brexit, porém, com os deputados britânicos ainda muito divididos sobre o assunto e sobre os termos de uma saída negociada com Bruxelas.