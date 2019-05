Keylor Navas com "80% de possibilidades" de rumar ao FC Porto

Keylor Navas tem "80 % de possibilidades de rumar ao FC Porto", no verão. O guarda-redes não deverá continuar no Real Madrid e, segundo o jornal costa-riquenho "Libertad Digital", o mais provável é que siga os passos de Iker Casillas e dê seguimento à sua carreira no Dragão.

De acordo com a publicação, a mulher do guarda-redes internacional pela Costa Rica, Andrea Salas, encontra-se no Porto, com uma amiga, e publicou, as nas redes sociais, um comentário - entretanto apagado - que pode ser revelador: "Ficamos." O "Libertad Digital" terá falado com fonte próxima de Keylor Navas que assegura que o guarda-redes, de 32 anos, tem "80% de possibilidades" de rumar ao FC Porto, na próxima época.

O FC Porto está à procura de um guarda-redes, após o enfarte de Iker Casillas, sofrido a 1 de maio e que deixou o regresso do espanhol aos relvados em dúvida. O presidente do clube, Pinto da Costa, assegurou que "esse caso está a ser tratado", numa entrevista ao jornal "O Jogo".

O próprio Casillas, em 2015, trocou o Real Madrid pelo FC Porto, após perceber que não seria opção regular no gigante espanhol. Agora, será Keylor, "salvo imprevisto", a percorrer a ponte entre Madrid e o Porto.

Ainda de acordo com a referida fonte, Keylor Navas sente-se traído pelo treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, que lhe terá dito que não conta com ele para a próxima época. O guardião não perdoará os 10 milhões de euros correspondentes aos dois anos de contrato que lhe restam e exigirá carta branca para escolher o seu próximo clube.