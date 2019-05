Rui Águas. Título quase na Luz, mas atenção à “ansiedade"

Rui Águas, ex-campeão por Benfica e FC Porto, vê a reconquista do título pelos encarnados mesmo ao virar da esquina, mas “falta jogar e falta ganhar ou pelo menos empatar”.

“Sabe-se que quando se decide tudo num jogo, ele é aguardado com muita expectativa e muita ansiedade, o que é normal quando se está perto de conquistar algo que é fundamental numa época”, disse o antigo avançado.

Em declarações a Bola Branca, Rui Águas considera fundamental para o Benfica contornar a ansiedade das últimas exibições.

“As aparições do Benfica têm sido tudo menos controladas. Temos num passado recente três/quatro situações – uma delas acabou por definir a eliminação do Benfica da Liga Europa e as outras três criaram muitos problemas, com um desequilíbrio exibicional muito grande entre a primeira parte e a segunda. É uma equipa que sente o momento e que tem tido alguma dificuldade em gerir as emoções e manter um rendimento uniforme”, refere.

Rui Águas deixa elogios ao técnico Bruno Lage. “A competência é fundamental e ele [Bruno Lage] tem-na. Embora jovem tem uma experiência acumulada de vários anos e apanha uma equipa precisando – sentia-se isso – de uma outra figura a liderá-la. A equipa, de facto, soltou-se, joga melhor do que vinha fazendo”.

Já em relação ao FC Porto, que recebe o Sporting na última jornada, Rui Águas considera que os dragões têm a consciência de que não podem controlar o que vai acontecer.

“Em relação à Taça de Portugal não acho que valha nada, a não ser no final, consoante o resultado, a equipa que ficar por cima ganhará um alento mais, sem ser fundamental uma semana depois. Em relação ao campeonato, a verdade é que previsivelmente está perdido mas, objetivamente, é possível ainda. Por isso, para além da vontade de vencer o último jogo – que é algo de simbólico – o sentimento de quem depende de terceiros ofusca o ambiente, mas, só ganhando o FC Porto pode beneficiar de um eventual desaire do Benfica”.

A uma jornada do fim do campeonato, Benfica e FC Porto estão separados por dois pontos, com vantagem para as águias.